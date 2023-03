x x

SARONNO – In occasione del centenario della nascita di Astor Piazzolla, la compagnia ha riallestito al Teatro Giuditta Pasta lo spettacolo Piazzolla Tango per otto tangueros con la musica dal vivo del Cuarteto Tipico Tango Spleen, il migliore gruppo musicale di tango presente oggi in Italia. Tenutosi lo scorso 4 marzo, si è trattato di uno spettacolo di grande fascino che cattura il pubblico e rivela un Piazzolla inquieto, un artista in crisi creativa, perseguitato dalle sue stesse note.

Ad andare in scena è satata tutta l’ambiguità della sua vita vissuta in bilico tra tradizione e innovazione, la sua visione del tango e della musica. Le musiche di Piazzolla si sono alternate alle composizioni originali di Carlo Carcano dando vita (tra danza e tango) ad uno spettacolo che ha registrato il sold out in Italia e all’estero.

Le foto del fotografo saronnese Edio Bison ne raccontano l’intima profondità.

(foto di Edio Bison)