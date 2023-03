x x

CERIANO LAGHETTO – Grande appuntamento di sport, qualche giorno fa, nella palestra della scuola primaria in via Campaccio. E’ stata una giornata intensa, impegnativa ma anche ricca di soddisfazioni quella vissuta nell’impianto che ha ospitato una tappa del campionato nazionale Asi di Kickboxing, sede di assegnazione della Coppa Lombardia Iaksa e del titolo Elite point fight, seconda edizione del Memorial Giampietro Perego. A sfidarsi si sono contati complessivamente 235 atleti provenienti da tutto il centro-nord Italia (le regioni del Sud hanno comprensibilmente preferito la gara concomitante di Lecce).

Completato l’allestimento degli spazi per ospitare i combattimenti, l’evento è stato presentato sabato sera scorsa durante una conferenza stampa in Municipio alla presenza del maestro Enrico Perego, che da anni dirige la scuola di difesa personale e combattimento a Dal Pozzo, principale organizzatore dell’appuntamento; affiancato da Paolo Gherardi, direttore nazionale Iaksa, con Manuela Caironi di Fight net, insieme al sindaco Roberto Crippa, il vicesindaco Dante Cattaneo e il consigliere delegato allo sport, Giuseppe Radaelli. L’importante evento sportivo ha avuto il patrocinio di Regione Lombardia oltre che del Coni, Comitato olimpico, e del Comune di Ceriano Laghetto. “E’ la prima volta che si organizza in Brianza una gara di questo livello in queste discipline – ha spiegato Perego – Sono orgoglioso ed emozionato di portarlo proprio qui a Ceriano Laghetto, dove da anni collaboro con l’Amministrazione comunale per l’insegnamento di questi sport”. “Dopo le limitazioni della pandemia – ha aggiunto Gherardi – l’interesse dei ragazzi per queste discipline, in grado di canalizzare correttamente la fisicità e l’esuberanza dei più giovani è letteralmente esploso, con numeri di adesioni sempre crescenti, tanto che abbiamo sempre più bisogno di volontari che ci aiutino nell’allestire le attività”.

Domenica fin dal primo mattino hanno cominciato ad arrivare sul campo di gara gli atleti accompagnati dai loro maestri. I partecipanti erano divisi nelle 4 differenti specialità del combattimento e nelle diverse categorie, per sesso, età e peso degli atleti. Tutto si è svolto nella massima sicurezza con le opportune protezioni obbligatorie. Al termine di una giornata di gara, questi i titoli assegnati: campioni lombardi kicklight: “+ 70kg” Valastro Tommaso (Monza e Brianza), “+ 60kg” Cianclini Ezio (Sondrio), “Cadette” Falchi Sofia (Milano), “Cadetti” Velchi Costin (Brescia), “Speranze” Lo Muscio Mattia (Varese), “+ 60 femminile” Gallenda Chiara (Monza Brianza). Un premio speciale per le squadre Asi assegnato al Team del Maestro Verde di Torino, alla Virtus del Maestro Adamo di La Spezia e a KB 2.0 del Maestro Sorbi di Parma. Per le premiazioni erano presenti in palestra insieme alla Giunta comunale al completo, la delegata Coni di Monza e Brianza Martina Cambiaghi e il Consigliere regionale uscente Andrea Monti. “Ancora una volta Ceriano Laghetto diventa sede di eccellenza di un grande evento sportivo nazionale ed è motivo di orgoglio per questa Amministrazione – ha dichiarato il consigliere comunale delegato allo Sport, Giuseppe Radaelli – Dobbiamo ringraziare il maestro Perego che da anni propone le attività sportive di combattimento per i nostri ragazzi a Dal Pozzo e che è stato promotore di questa bella iniziativa che ha riscosso un grande successo e che ci auguriamo di poter ripetere nei prossimi anni”.

(foto di gruppo all’evento)

