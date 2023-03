x x

SARONNO – Le segnalazioni sono arrivate nel pomeriggio di ieri, martedì 14 marzo, per la presenza di un uomo che mostra le parti intime ai passanti in via Varese.

All’arrivo degli agenti della polizia locale non hanno trovato l’uomo che evidentemente vedendo arrivare l’auto d’ordinanza si è dileguato per non avere problemi. I vigili hanno fatto un sopralluogo senza trovare traccia dell’esibizionista. L’allarme è scattato dopo le 15,30 con la chiamata di alcuni passanti ai carabinieri. Sull’episodio resterà alta l’attenzione del comando di piazza Repubblica della polizia locale che valuteranno se fare ricorso al materiale delle telecamere della videosorveglianza per cercare di fare chiarezza sull’accaduto e soprattutto sull’identificare l’uomo che ha mostrato le parti intime ai passanti. Al momento non risulta che siano state sporte denunce o esposti più dettagliati da parte di chi si è trovato davanti all’uomo.

