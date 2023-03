x x

SARONNO – “Sventola la bandiera di Obiettivo Saronno per onorare i cittadini saronnesi che presto potranno condividere un altro sogno divenuto realtà”. Così con una foto della bandiera con il logo della lista civica viola stamattina la presidente Novella Ciceroni sulla propria pagina Facebook e su quella ufficiale di Obiettivo Saronno ha svelato in anteprima l’apertura della nuova sede di Obiettivo Saronno.

La civica nel corso della sua storia ha avuto diverse sedi allestite con grande attenzione per i dettagli, a partire dai tocchi viola, per portare avanti l’attività con i propri iscritti ma anche per incontrare i cittadini saronnesi.

Un obiettivo, che sembra rinnovarsi anche con l’annuncio di questa nuova sede vissuta come un “sogno che diventa realtà” come spazio a servizio dei cittadini.

A suscitare curiosità in attesa del taglio del nastro ufficiale, la cui data è al momento ancora top secret, anche la location. Dall’immagine e dalla localizzazione indicata dalla presidente è evidente che la nuova sede sia via Garibaldi centralissima arteria in piena ztl dove si trova anche la sede del Pd.

