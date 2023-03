x x

CARONNO PERTUSELLA – In arrivo il limite di velocità ribassato a 30 all’ora: Caronno Pertusella come Saronno di qualche anno fa (dove questo provvedimento suscitò però tantissime proteste e rimase sostanzialmente disatteso sino ad essere poi cancellato). Lo prevede il nuovo Piano urbano del traffico caronnese.

Le vie al… rallentatore

Riguarderà, una volta che sarà collocata l’apposita segnaletica, molte aree cittadine, più o meno trafficate: via Adua, via Dante, via Zari, via Battisti, via Luini, via 25 Aprile, via Arno, via Castelli, via Roma, via Italia, via Capo Sile, via Martiri di via Fani, via Chiesa, via 4 novembre, via Volta, via Ariosto, via Pio XI, via San Giuseppe e via Tagliamento.

