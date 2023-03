x x

SARONNO – Lunedì le hanno rubato la bicicletta che aveva lasciato parcheggiata mentre andava all’università e così, dopo la denuncia presentata ai carabinieri, ha deciso di chiedere aiuto sul gruppo Facebook “Sei di Saronno se”.

E’ il furto di bicicletta di cui è stata vittima una studentessa saronnese che lei stessa racconta: “Ieri mattina alle 8.50 ho lasciato la mia bici al parcheggio vicino alla stazione, alle 15.20 quando sono tornata dall’università era stata rubata. Lucchetto tranciato evidentemente perché non è stato ritrovato neanche per terra. La bicicletta non aveva grande valore economico, era messa maluccio, però probabilmente era la più facile da rubare. Ho fatto la denuncia e spero che si ritrovi.

Proprio nella speranza che venga ritrovata, a Saronno sono tanti anche i furti d’uso ossia casi in cui le bici vengono rubate per spostamenti e poi abbandonate poche ore o giorni dopo, la saronnese ha condiviso la descrizione della propria due ruote: “Bici nera da donna, con scritta rossa Doublezz, senza parafango anteriore e senza campanello, con portapacchi sul retro e sedile rotto con spugna in evidenza”.

E non manca la raccomandazione a tutti a curare il proprio mezzo: “Attenzione a legare meglio le vostre biciclette! Se qualcuno la dovesse vedere mi contatti! Grazie!”.

