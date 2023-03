x x

SARONNO – Due incontri dedicati ai genitori e alle famiglie sui temi dell’educazione e dell’uguaglianza: è il progetto Impariascuola, finanziato dal comune di Saronno.



Il progetto, finalizzato a promuovere una cultura di genere e di valorizzazione delle differenze attraverso azioni di educazione e sensibilizzazione, vedrà la partecipazione di Barbara Mapelli, pedagogista sulle differenze di genere e consulente delle Pari opportunità del ministero della Pubblica istruzione, nonché docente di pedagogia delle differenze di genere nell’università Bicocca di Milano.



Il primo incontro è previsto per domani, martedì 28 marzo, dalle 17.30 alle 19.30 in Auditorium Aldo Moro a Saronno e porterà il titolo di “Le famiglie degli affetti: crescere insieme genitori, figli e figlie”. Il secondo incontro avverrà il 12 aprile, sempre in auditorium Aldo Moro dalle 17.30 alle 19, e tratterà il tema “Educazione e orientamento di genere”.

Per informazioni e partecipare è possibile scrivere a [email protected]

