CESATE / SARONNO – Si separa il percorso fra l’Sc United, la società calcistica che unisce forze di Cesate e Saronno, ed il direttore sportivo di prima squadra e juniores, Umberto Marotta. A comunicarlo in queste ore è stato proprio il club che fa base allo stadio di via Dante a Cesate.

“Marotta lascia la conduzione tecnica in qualità di direttore sportivo di prima squadra e juniores per motivi personali. La Sc United lo ringrazia per il lavoro fino ad oggi svolto” si legge nella nota della società.

La formazione maggiore dello United viene dalla sconfitta di domenica scorsa, 1-0 n casa contro il Menaggio; risultato che frena la risalita della compagine cesatese verso la zona playoff.

