ROVELLASCA / CARONNO PERTUSELLA – “Nell’intenso, scorso fine settimana è stato bello incontrare i cittadini di Porlezza, Settimo Milanese, Como, Caronno Pertusella e Rovellasca, offrendo sorrisi e deliziose uova di Pasqua solidali e ricevendo in cambio altrettanti sorrisi, donazioni e attestazioni di stima per il lavoro svolto da noi “Croce Azzurrini”. Lo dicono i volontari della Croce, attiva in tutte queste località.

“Truccabimbi a Porlezza, Open Day a Como, Soccorritopoli a Rovellasca, uova solidali in tutte le sedi comprese Caronno Pertusella e Settimo Milanese: gli appuntamenti sono stati tanti, in un clima di affiatamento molto positivo per tutta l’associazione. Un doveroso Grazie va a tutti i volontari che hanno voluto partecipare ai festeggiamenti e ai cittadini che sono passati a trovarci nelle sedi e ai banchetti che abbiamo allestito nelle piazze!” concludono dalla Croce azzurra.

(foto: alcuni momenti dell’iniziativa nelle piazze di Croce azzurra)

30032023