SARONNO – Multe per divieto di sosta durante la messa domenicale i fedeli si appellano al sindaco Augusto Airoldi. E’ accaduto stamattina domenica delle palme, in cui molti fedeli hanno partecipato alla processione e alla Santa Messa, riempiendo la chiesa Regina Pacis, tanto che molti hanno seguito la celebrazione dal sagrato.

Al temine della Santa Messa però l’amara sorpresa: in via Biffi c’era la polizia locale che ha multato la vetture in sosta lungo la via.

Alcuni fedeli hanno cercato di spiegare che parte del parcheggio di via Roma risulta ancora chiuso a causa dei lavori in corso per la realizzazione della pista ciclabile e che, soprattutto durante la celebrazione della domenica mattina, la via Biffi rimane l’unico punto dove poter lasciare la vettura.

I fedeli sono rimasti senza parole: “Dopo tre mesi in cui sono stati molti i disagi derivanti dal cantiere in via Roma, ci siamo visti “puniti” per aver lasciato la macchina in una zona dove regolarmente vengono parcheggiate le auto e difficilmente si è vista la polizia locale intervenire in passato. Le regole sono le regole, il divieto di sosta non è discutibile, ma l’intervento a sorpresa della polizia locale durante la celebrazione della Santa Messa, ha lasciato molta amarezza a tante persone”

Da queste considerazioni l’appello dei fedeli al sindaco Augusto Airoldi “perché intervenga prontamente per annullare le multe”.

