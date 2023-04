x x

SARONNO – Il viola e il logo ha fatto da padrone ma del resto nessuno si aspettava qualcosa di diverso. Oggi pomeriggio alle 16,15 si è tenuta nella sala Spinelli l’inaugurazione della nuova sede di Obiettivo Saronno.

La lista civica guidata da Novella Ciceroni ha trovato casa in via Garibaldi nel cuore di Saronno alle porte della Ztl. Il palazzzo non è nuovo per il mondo politico saronnese visto che ospita la storica sede del Pd.

Quella di oggi pomeriggio è stata una festa in famiglia con tanti volti storici della civica e alcuni nuovi iscritti. Qualcuno ha voluto portare anche un omaggio floreale rigorosamente viola.

“La nostra sede è la casa di tutti i saronnesi aperta a tutti ed inclusiva – ha esordito Luca Amadio capogruppo viola – tanto che alcuni studenti sono già venuti a studiare visto che siamo attivi dal primo marzo. Sono tanti i temi sul piatto a saronno dall’ospedale alla sicurezza. Le schermaglie tra provincia e regione ci interessano poco. La sede è un’opportunità che è importante per tutti.”

Salutata da un caldo applauso ha presa la parola Novella Ciceroni: “Obiettivo saronno è un’associazione politica culturale con l’obiettivo di contribuire attivamente da cittadini alla vita politica ed economica della nostra amatissima città. Abbiamo partecipato alle amministrative e siamo diventati la civica più votata e quella con più preferenze”.

“Abbiamo lavorato tanto e abbiamo imparato tanto e abbiamo capito che la partecipazione è la chiave per amministrare al meglio la nostra città. Abbiamo voluto fortemente questa sede che costa dei sacrifici rappresentando un nuovo inizio verso la partecipazione dei cittadini alla vita della nostra città”.

Quindi il taglio del nastro davanti alla sede con Ciceroni, Amadio, Dho, Davide e Porrello. Il pomeriggio è proseguito con un brindisi, il rinfresco e tante chiacchiere.