MISINTO- Nella 24′ giornata del Campionato di Terza Categoria, nel Girone B, il Misinto ospita sul proprio campo la Novese in un match dalle mille emozioni e soprattutto ricco di reti, vinto dai padroni di casa con il risultato di 4 a 2.



Nel primo tempo inizio shock per il Misinto di Mister Papa con dapprima la rete siglata da De Nittis su calcio di punizione e, dopo pochi minuti, anche il raddoppio degli ospiti con l’autorete di Ceron. Nonostante ciò il Misinto non si abbatte, ma al contrario spinge per riaprire la gara e, ci riesce grazie al goal di Romeo su calcio di rigore. Agli sgoccioli del primo tempo arriva anche la rete del pareggio con Bettin.

Nel secondo tempo il Misinto si piomba in avanti alla ricerca della sperata vittoria, per restare aggrappato alla zona playoff, ma rischia spesso a causa dei contropiedi della Novese, sui quali Bordonali si supera e compie grandi parate. Al 75′ completa la rimonta la squadra di casa con la doppietta di Romeo. Infine, chiude la partita nei minuti di recupero la rete di Folla.



Con questa importantissima vittoria il Misinto sale al 4′ posto in classifica, in piena zona playoff, mentre la Novese rimane ferma a 25 punti in 9′ posizione.



Calcio Misinto 1971-Novese 4-2

CALCIO MISINTO 1971: Bordonali, Artuso, Mazzeo, Garziano, Schembri, Ceron, Spinelli, Peverelli, Bettin, Romeo, Baldassarre. A disp: Anzani, Vago, Pietricola, Folla.

ALL: Papa.

NOVESE: Milan, Ciliberti, Del Sordo, Zotta, Arienti, Martino, Salpietro, Mazzoleni, Merlo, De Nittis, Mancuso. A disp: Nawaz, Trevisan, Gharbi, Cristello, Vimercati, Alessio, Romeo, Brambilla.

ALL: Cristello.