SOLARO – Riceviamo e pubblichiamo la nota del Comune di Solaro.

Nel consiglio comunale di giovedì 30 marzo si è approvato il regolamento dello sportello unico dell’edilizia che verrà poi introdotto a breve.

Con l’approvazione in seduta di Consiglio comunale del regolamento apposito, passaggio burocratico necessario, è stato confermato il procedimento per introdurre a Solaro lo Sportello Unico per l’Edilizia (Sue).

Il Sue è un sistema pensato e studiato per agevolare i professionisti e i cittadini nelle modalità di presentazione delle pratiche in modalità telematica, senza più la necessità di presentarsi agli sportelli comunali. Nel regolamento vengono specificate le modalità di presentazione degli atti, la loro conservazione e gestione. Per arrivare all’apertura del Sue è stato necessario ampliare il personale dell’ufficio tecnico completando l’organico con l’assunzione tramite concorso e la formazione di un nuovo architetto incaricato, che è entrato effettivamente in servizio a partire dal 30 dicembre 2022.

Dopo l’approvazione del regolamento, nelle prossime settimane il sistema verrà presentato ai professionisti e, terminati gli ultimi collaudi, introdotto in definitivo.

Maurizio Castelnovo, assessore all’Edilizia Privata: «Anche il Comune di Solaro dà seguito a quanto previsto dalla legge, introducendo la modalità telematica.

È un grande passo avanti soprattutto per agevolare la fruizione dei servizi e la semplificazione burocratica, processo iniziato due anni fa con l’acquisto del software necessario e proseguito con un notevole lavoro di personalizzazione e di passaggio della banca dati comunale nel nuovo sistema.

Per adeguarsi alle funzioni più recenti, c’è stato un grande lavoro degli uffici che a volte sembra scontato, ma non lo è. Non appena ufficializzato il regolamento renderemo noti gli estremi per accedere al Sue».



