Grave infortunio sul lavoro questa mattina nell’Alto Milanese. Un uomo di 70 anni è precipitato da un edificio mentre svolgeva alcuni lavori a Senago. E’ successo intorno alle 10.10.

Secondo una prima ricostruzione l’uomo, operaio d di una ditta esterna, stava svolgendo dei lavori di manutenzione sul tetto di una ditta di via Alcide De Gasperi quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato in una grata all’interno del capannone.

Un volo di circa 14 metri. Subito è scattato l’allarme in codice rosso: sul posto sono intervenute ambulanza ed elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco di Milano con tre mezzi, la polizia locale, i carabinieri e i tecnici di Ats. L’operaio è stato trasportato in codice rosso all’ospedale Niguarda. Le sue condizioni risultano gravi.

