SENAGO – Potrebbero arrivare nelle prossime ore dall’autopsia le prime risposte sulle cause e la dinamica dell’infortunio sul lavoro avvenuto ieri, martedì 22 agosto, a Senago in un’azienda specializzata nella produzione di ventilatori industriali.

A perdere la vita Paolo Tamburini di Novi Ligure consulente dell’azienda senaghese arrivato per un intervento di manutenzione realizzato dalla società della provincia di Alessandra per cui lavorava. Ieri l’infortunio in quel grande ventilatore che, secondo quanto riportato da Rainews, aveva progettato lui stesso.

E’ stato il personale dell’azienda a dare l’allarme quando ha visto che l’ingegnere si attardava nel suo intervento di manutenzione. “Le indagini sono ancora in corso – ha spiegato Giuseppe Sofo intervistato dai cronisti accorti all’azienda nel pomeriggio di ieri – ma secondo le prime ricostruzioni sembra che sia stato risucchiato da un maxi ventilatore”. A nulla è

valso l’intervento dei soccorsi, l’uomo è morto sul posto. Ora la procura di Milano, competente per il territorio, ha aperto un fascicolo di indagine per omicidio colposo, al momento a carico di ignoti. Oltre agli elementi raccolti dai carabinieri subito dopo l’incidente determinanti saranno i risultati dell’autopsia e gli accertamenti sul macchinario subito posto sotto sequestro dalla squadra di polizia giudiziaria del dipartimento “ambiente, salute, sicurezza, lavoro”. Da chiarire anche se siano state rispettate tutte le prescrizioni di sicurezza.

