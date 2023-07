x x

MILANESE – Ieri attorno alle 13 una alta colonna di fumo visibile anche nel circondario: a bruciare la Urania Color, azienda con sede a Senago, dove sono accorse tutte le squadre dei vigili del fuoco disponibili nella zona. In quel momento l’azienda era in funzione, i dipendenti si sono immediatamente allontanati e non si registrano feriti o intossicati mentre durante le operazioni di spegnimento dell’incendio, il Comune di Senago ha invitato i cittadini, a scopo cautelare, di tenere chiuse le finestre di casa.

I pompieri hanno lavorato oltre tre ore per domare le fiamme. La Urania si occupa di interventi di zincatura, da chiarire le cause dell’accaduto, al riguardo sono in corso gli accertamenti dei pompieri, dei carabinieri e dell’azienda sanitaria.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio)

31072023