Ieri a Saronno: mini tornado in periferia. Lite fra vicini. Lazzate sotto i 20 km dalla Svizzera. Morte sul lavoro in Brianza

Ieri a Saronno: mini tornado in periferia. Lite fra vicini. Lazzate sotto...

SARONNO – Meteo pazzo: stamane mini tornado alle porte di Saronno.

Lite tra vicini in centro: arriva la polizia locale.

Non è bastato il soccorso portato dall’ambulanza e dell’auto medica accorsi sul posto pochi minuti dopo l’incidente l’operaio 50enne ferito martedì 22 agosto, a Senago non ce l’ha fatta. E’ morto mentre lavorava nell’azienda di via Cavour specializzata nella produzione di ventilatori.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

23082023