SARONNO – “L’altro giorno “l’artista della sabbia”, conosciuto per le sue sculture di cani su un tappeto rosso in corso Italia, è stato allontanato. La notizia, purtroppo, non mi stupisce per niente. Una delle prime situazioni che ho segnalato all’ufficio cultura e all’assessore competente, il vicesindaco Laura Succi, è quello della mancanza di un regolamento per l’arte di strada”.

Inizia così la nota di Luca Davide, consigliere comunale di Obiettivo Saronno in merito all’amarezza della città di fronte all’allontanamento dell’artista.

“Per questo, invece di stare con le mani in mano e aspettare che qualcosa si facesse, ho contattato l’associazione di categoria, la Federazione Nazionale Arti di Strada, e, con i loro suggerimenti, ho inviato quindi il 4 maggio 2021 a assessori e uffici una bozza di regolamento comunale con annessa una proposta di adesione alla “Carta dei comuni amici dell’arte di strada e del circo contemporaneo”.

“Ad oggi però, gli artisti non sono ammessi sul territorio saronnese o meglio, non sono regolamentati. Questo crea difficoltà e non incentiva il fiorire dell’arte e della vivibilità della città. Avevo proposto di guardare anche con un occhio più progettuale e a lungo termine, pubblicizzando questo nuovo regolamento con l’organizzazione di un festival di artisti di strada, prendendo spunto dallo storico e di certo impegnativo Ferrara Buskers Festival ma anche da alcune realtà più contenute, così da far veicolare su Saronno diversi artisti e, avendo una città più viva, migliorare la qualità della vita e la sicurezza dei cittadini. Ad ora tutto ciò è rimasto uno scambio di mail inascoltato. Speriamo che la situazione, per il bene di Saronno, cambi presto.

Non si sa più nulla del progetto Brera, ma come si possono accogliere degli artisti, limitandosi all’arte da salotti e musei chiusi, questa non è la mia idea di città. Se l’assessore vorrà, il lavoro è già pronto, sta alla giunta decidere quale idea di città vuole avere.

