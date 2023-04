x x

MOZZATE – E’ finito male il pranzo fra camionisti bulgari, che si erano ritrovati a Mozzate, quest’oggi. Forse complice anche qualche bicchiere di troppo, l’epilogo è stata una coltellata, con un uomo di 52 anni finito all’ospedale. Oggi pomeriggio due camionisti, entrambi originari della Bulgaria, si sono trovati in via Cornaggia nella cittadina della bassa comasca; hanno pranzato insieme, e dopo un po’ – erano le 17.30 – è scoppiata una lite, a quanto pare per futili motivi. I toni si sono improvvisamente alzati ed è spuntato il coltello.

Sul posto l’intervento dei carabinieri della Compagnia di Cantù e dell’ambulanza della Croce azzurra: il ferito perdeva tanto sangue ed allora è stato fatto arrivare anche l’elisoccorso che lo ha trasportato d’urgenza all’ospedale di Circolo di Varese; al momento del ricovero il paziente non è apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma stanno ora cercando di ricostruire l’accaduto, non molto semplice perchè a quanto pare ferito e feritore non conoscono l’italiano ed anzi parlano solo bulgaro.

