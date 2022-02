x x

MOZZATE – Dopo l’episodio di Cislago dell’altra notte, è successo di nuovo e solo a qualche chilometri di distanza: un ragazzo di 31 anni è stato accoltellato nella notte, il fatto si è verificato alle 4 in via Pertini di Mozzate, proprio nei pressi dell’ex statale Varesina dove si era verificato anche l’episodio cislaghese. C’è un legame fra le due aggressioni? Parrebbe di no, ma ovviamente i carabinieri vogliono vederci chiaro e stanno facendo tutti gli approfondiment del caso.

Ma restiamo ai fatti: l’allarme domenica notte alle 4, quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi in via Pertini, una traversa dell’ex Varesina: a quanto pare all’origine di tutto vi sarebbe stata una discussione, poi degenerata, fra alcuni nordafricani. E c’è stato l’accoltellamento: a restare ferito il giovane, originario del Marocco. Sul posto, con i militari dell’Arma, una ambulanza del Sos Mozzate che ha trasportato il ferito all’ospedale di Circolo di Varese. Ha subito lesioni di una certa gravità ma al momento del ricovero non è apparso in pericolo di vita.

21022022