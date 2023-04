x x

SARONNO – E’ stata la raccolta realizzata durante la Quaresima e rilanciata dal prevosto monsignor Claudio Galimberti anche durante la ricorrenza cittadina del Voto con monsignor Francesco Giovanni Brugnano arcivescovo emerito di Camerino San Severino Marche.

La comunità pastorale Crocifisso Risorto per la carità di Quaresima ha raccolto fondi in favore delle popolazioni terremotate di Turchia e Siria raggiungendo la cifra di 14.340 euro. Un gesto concreto di solidarietà arrivato dalle famiglie e dai fedeli saronnesi a cui è arrivato il ringraziamento dell’intera comunità rappresentato dalle parole del prevosto monsignor Claudio Galimberti.

Il terremoto in Turchia e Siria è avvenuto nella notte fra il 5 e il 6 febbraio con due forti scosse che hanno colpito l’area meridionale della Turchia, nonché le regioni settentrionali della Siria. Secondo le stime effettuate dai due Paesi principalmente coinvolti, il terremoto ha provocato in totale oltre 57.300 vittime accertate (di cui 50.096 in Turchia e 7.259 in Siria) e un elevato numero di dispersi. Sono stati registrati più di 121000 feriti.

