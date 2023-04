x x

SARONNO – Un momento conviviale e d’approfondimento tra la direttrice de IlSaronno Sara Giudici e il Rotary Club, dal titolo “Quando l’informazione corre in rete”.

Si è trattato di una riunione a cui hanno preso parte i soci Rotary, che hanno avuto occasione di ascoltare la storia del giornale online IlSaronno che nel 2022 ha festeggiato dieci anni online.



Sono stati molti e variegati i temi toccati: dalla quotidianeità del giornalista fino alle potenzialità dell’informazione online, fino ad arrivare al futuro della stampa locale. Non sono mancate le domande sulla realtà de ilSaronno. Diverse le curiosità dai numeri de ilSaronno a come si trovano le notizie ad aggiornamenti su temi caldi come la privacy, l’equo compenso e la gestione di un giornale online senza dimenticare il rapporto tra stampa, amministrazioni e politica. A fare gli onori di casa la presidente Guenda Lazzaroni.

“E’ stata una serata davvero interessante – commenta la direttrice Sara Giudici – abbiamo scelto una approccio molto informale e colloquiale che ha dato l’opportunità di fare una panoramica su diversi temi e di rispondere a molte domande e approfondire davvero molti temi senza tralasciare il mondo dell’intelligenza artificiale e le possibili applicazioni proposto proprio dalla presidente”.

