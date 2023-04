x x

SARONNO – Giovedì 30 marzo Jacopo Risi, studente che frequenta la terza liceo all’istituto Giovan Battista Grassi di via Croce, ha trionfato nella fase nazionale della corsa campestre ai campionati studenteschi che si è tenuta a Caorle.

Jacopo, che fa atletica sin dalla prima elementare, malgrado abbia iniziato ad allenarsi in modo più serio e professionale solo da qualche anno, ha già portato a casa dei risultati straordinari: già medaglia di bronzo nei 1500 metri under 16 nel 2021, l’anno scorso è arrivato di nuovo terzo ai campionati italiani under 18.

Quest’anno, inoltre, ha realizzato uno spettacolare record regionale sugli 800 metri. Nei primi mesi di quest’anno sono arrivati anche importanti traguardi per quanto riguarda la fase provinciale dei campionati studenteschi, durante la quale, lo scorso 10 gennaio, Risi si è classificato al primo posto; ha ottenuto la medaglia d’oro anche nella fase regionale, tenutasi il 17 febbraio.

La vittoria del campionato, in cui ha gareggiato con la selezione lombarda come individualista, è arrivata la scorsa settimana, il 30 marzo.

Beatrice Verga

