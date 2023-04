x x

UBOLDO – Vigili del fuoco, i carabinieri della Compagnia di Saronno e l’ambulanza del Sos Uboldo: mobilitazione questa sera per l’incidente avvenuto qualche minuto prima delle 20 in via Santa Maria nella zona dell’abitato uboldese, nei pressi della intersezione con via Tognoni.

Una automobile è uscita di strada: il conducente è apparso un po’ scosso ma non è stato necessario il trasporto in ospedale. I militari dell’Arma hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro; da quantificare l’entità dei danni materiali. Come detto, dunque, per fortuna non ci sono state gravi conseguenze per l’automobilista.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: un precedente intervento da parte dei vigili del fuoco nela zona centrale di Uboldo)

12042023