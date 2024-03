Città

SARONNO – Due domande, anche se forse sarebbe più corretto dire due pacchetti di domande, per l’Amministrazione comunale al Question Time. Sono quelli che hanno presentato i delegati di Ambiente Saronno – Circolo Legambiente per il primo question time dell’Amministrazione.

Il primo quesito riguarda il progetto di Smart Land Saronnese e prevede un pacchetto di 5 domande ossia Quale sarà il primo progetto oggetto di studio e sviluppo tecnico-economico presso la città di Saronno e con quali tempistiche;

Quali saranno le occasioni previste per condividere con la cittadinanza i progetti della Smart Land Saronnese e in quali fasi progettuali si svolgeranno;

Quali saranno gli impatti del primo progetto e complessivi dell’intera Smart Land Saronnese sul contrasto al consumo di suolo;

Quali saranno gli impatti del primo progetto e complessivi dell’intera Smart Land Saronnese sulla mobilità sostenibile di persone e di merci;

Quali saranno gli impatti del primo progetto e complessivi dell’intera Smart Land Saronnese sulla disponibilità di verde urbano, in particolare sulle essenze arboree, esistenti e future, e sui parchi.

Il secondo quesito riguarda le piantumazioni arboree primavera 2024 e parte da una serie di dati: “Considerati i risultati della campagna di raccolta dati “L’albero che non c’è più” organizzata da Ambiente Saronno OdV nel 2021, che attestava circa 400 fallanze esistenti in tale anno; considerati i danni subiti in occasione della siccità del 2022; Considerati i danni ingenti subiti in occasione degli eventi meteorologici estremi del periodo luglio‑settembre 2023, per un totale di 530 ulteriori unità perdute tra 2022 e 2023“.

Legambiente con grande precisione riassume anche tutti gli abbattimenti degli ultimi anni:

Parco via Buraschi, gennaio 2021;

Cortile Paladozio, via Biffi, giugno 2021;

Giardino Teatro Pasta, giugno 2021;

Parco De Rocchi, giugno 2021;

Via Milano presso cavalcavia, novembre 2022;

Parco via Buraschi, giugno 2023;

Piazza San Francesco, autunno 2023;

Parco ex Seminario, novembre 2023;

Piazzale Santuario, dicembre 2023;

Via Pacinotti, gennaio 2024;

Cortile liceo “Giovanni Battista Grassi”, febbraio 2024 (operazione di competenza della Provincia di Varese, concordata con il Comune di Saronno);

Via Generale Cantore, febbraio 2024.

Da queste considerazioni arriva un secondo pacchetto di domande

Se le piantumazioni realizzate e da realizzare negli anni 2024 e 2025 si intendono solamente a compensazione, e con quale rapporto numerico rispetto agli esemplari scomparsi, oppure se saranno finalizzate anche a incrementare il patrimonio arboreo della Città di Saronno adempiendo in prospettiva la Legge 113/1992;

Per le piantumazioni già avvenute, dove e con quali essenze sono state realizzate;

Per le piantumazioni non ancora avvenute, se saranno realizzate entro la primavera 2024, dove e con quali essenze sono previste.

