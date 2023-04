x x

SARONNO – Cresce l’attesa in città, fra gli appassionati, per il match clou del terzo turno del campionato di softball serie A1: al diamante di via De Sanctis domani dalle 16 si affrontano Inox Team Saronno e Mkf Bollate, due delle candidate nella corsa per lo scudetto 2023. L’allenatore saronnese Steven Manson è fiducioso: “Le ragazze hanno reagito bene dopo la doppia sconfitta contro Castelfranco Veneto e hanno alzato ulteriormente l’asticella dell’intensità degli allenamenti di questa settimana. Sono molto cariche per questa sfida contro Bollate. Affrontiamo un ottimo avversario e mi aspetto di vedere due gare molto combattute”.

Per quanto riguarda la formazione saronnse, unica assenza prevista quella della belga Noa Armirotto, infortunata.

Classifica

Mkf Bollate, Rheavendors Caronno, Forlì, Mia Office Blue Girls Pianoro (3 vittorie – 1 sconfitta, .750); Bertazzoni Collecchio, Metalco Thunders Castelfranco, Inox Team Saronno (2-2, .500); Macerata, Taurus-Donati Gomme Old Parma (1-3, .250), Sestese (0-4, .000)

(foto Giovanni Pini: da sinistra, la capitana del’Inox Team Saronno, Giulia Longhi; con il manager Steven Manson)

14042023