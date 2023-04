Calcio 1’cat. B, il Ceriano continua la cavalcata alla promozione! Vittoria importante nel match contro la Guanzatese

GUANZATE- Nella 27′ giornata del campionato di Prima Categoria, nel Girone B, il Ceriano Laghetto è ospite sul campo della Guanzatese, in un match importantissimo per mantenere intatta la prima posizione in classifica. Il match è a senso unico in favore proprio della capolista che sigla due reti e vince per 0 a 2.

Nel primo tempo la squadra allenata da Mister Motta partendo, infatti, con il piede sull’acceleratore. Sono svariate le occasioni per gli ospiti che, però, non riescono a concretizzare e il reparto offensivo spreca moltissimo. Al 30′, però, la partita si sblocca: calcio di rigore per il Ceriano e sul dischetto si presenta Ippolito che non sbaglia e fa gioire i tifosi ospiti presenti sulle tribune dello stadio della Guanzatese. La squadra di casa fatica molto a creare gioco e occasioni, tanto che nel primo tempo non riesce a concludere quasi mai verso la porta difesa da Arrivabeni.

Nel secondo tempo il filone del match rimane lo stesso, con il Ceriano che attacca e la Guanzatese che si difende, provando a ripartire, ma spesse volte viene fermata dal pressing feroce dei giocatori di Mister Motta. Al 65′ arriva il raddoppio della capolista, ancora una volta su calcio di rigore, sul quale ora, però, si presenta Marone che realizza il definitivo 0 a 2.



Grazie a questa vittoria importantissima il Ceriano Laghetto mantiene la prima posizione, rimanendo a +2 sulla prima inseguitrice, ovvero il Bovisio Masciago e a +3 su Ardita Cittadella e Rovellasca. La Guanzatese, invece, rimane ferma a 40 punti, ormai lontana dalla zona playoff, in 8′ posizione.



Guanzatese-Ceriano Laghetto 0-2

GUANZATESE: Nicosia, Maspero, Ibba, Battaglino, Cheremeh, Greggio, Micalizzi, Bajer, Busnelli, Lamanna, Ceriani. A disp: Lambrughi, Pirotta, Pulvirenti, Legnani, Bernasconi, Francescatti, Marchesotti, Zambernardi, Lucon.

ALL: Sapienza.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, D’Errico, Pascale, Corti, De Boni, Menegon, Degiorgi, Maringoni, Marone, Ippolito, Cossa. A disp: Bianchi, Galliani, Meron, Dambra, Buraschi, Giacumbo.

ALL: Motta.