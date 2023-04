x x

CARONNO PERTUSELLA – Il Varese espugna il Comunale e condanna la Caronnese in Eccellenza. I rossoblù erano aggrappati solo alla matematica, e devono alzare definitivamente bandiera bianca dopo una stagione nerissima.

La cronaca – Primo tempo combattuto e non soltanto per il risultato rimasto in parità dopo i primi 45 minuti. La prima chance è proprio per i rossoblù con Priori che si allunga sul tiro a giro di Agello e poi si ripete sulla conclusione di Mollica. Il Città di Varese però dal canto suo mette la testa fuori dal guscio pur senza riuscire a tirare in porta, Indelicato è attento in uscita su un cross di Parpinel. Varese più bloccato consapevole del risultato obbligato, Caronnese più sciolta ma Priori è attento su Corno mentre Monticone mette il piedone sul tiro di Austoni (dentro nell’intervallo visto il ko di Piraccini). Secondo tempo dove ci sono i gol il Città di Varese parte forte con Rossini che però non trova modo di calciare ma a metà frazione arriva la rete ospite che sblocca la partita. Pastore, entrato da poco, pennella in mezzo per Settimo che sul secondo palo insacca godendo di un po’ troppa libertà. Quattro minuti dopo il Città di Varese trova il bis, Rossini di testa converte in rete l’assist di Mecca. La Caronnese non ci sta e riapre la partita col destro secco di Mollica, che supera Priori, ma nel finale il forcing rossoblù non permette il pareggio. E così è bandiera bianca definitiva.

Caronnese-Varese 1-2

CARONNESE (3-5-2): Indelicato; Cosentino, Galletti, Curci; Duguet, Aloardi (24’ st Braidich), Tunesi (47’ st Brugnone), Mollica, Agello; Corno, Austoni (46’ st Frontini). A disp.: Angelina, Mariani, Cerreto, Soddu, Piraccini. All.: Moretti.

CITTA’ DI VARESE (4-3-3): Priori; Foschiani, Monticone, Rossi, Parpinel (40’ st Boni); Mecca, Piccoli, Malinverno; Salami (8’ st Pastore), Rossini, Settimo. A disp.: Moleri, Scarpa, Bigini, Baldaro, Ovalle, Truosolo, Bertuzzi. All.: Porro.

Arbitro: Leotta di Acireale.

Marcatori: st 21’ Settimo, 25’ Rossini, 29’ Mollica.

16042023