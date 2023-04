x x

Emozionante rimonta nel finale

BOLLATE – Al termine di una partita non adatta ai deboli di cuore il Saronno Baseball ha iniziato nel migliore dei modi il proprio campionato di Serie C espugnando in rimonta per 4-3 il difficile campo del Bollate nella sfida di domenica 16 aprile. Perini e compagni si sono infatti trovati sotto 3-0 a 3 out dalla sconfitta ma sono stati in grado di ribaltare il risultato, ottenendo così il primo successo stagionale. Una serie di valide, tra cui il triplo di Della Penna e la valida di Cerboni, e alcune incertezze difensive degli avversari hanno infatti permesso ai ragazzi di Francisco Fernandez di realizzare i 4 punti decisivi all’ultimo respiro.

Il lanciatore partente dei nero-azzurri è stato Valerio Villa, che si è ben comportato nelle 5 riprese disputate sul monte di lancio. Al sesto inning è stato poi rilevato da Perini, che ha ottenuto la vittoria finale. Il prossimo impegno del Saronno Baseball sarà domenica 23 aprile in casa contro il Vercelli.

19042023