x x

ORIGGIO – Una discarica a cielo aperto alla periferia di Origgio: ad imbattersi nella montagna di rifiuti che qualcuno ha abbandonato nel verde sono stati i cittadini che sono andati da quelle parti a passeggiare e l’accaduto è stato testimoniato anche tramite le foto comparse sui social (pubblichiamo un particolare di una delle immagini). Ci sono reti, bidoni di plastica, resti dell’edilizia.

Il tutto, ironia della sorte, a pochissima distanza dal centro per la raccolta differenziata del paese, che si trova in viale Europa: chi ha gettato i rifiuti nel bosco, avrebbe potuto fermarsi qualche decina di metri prima e lasciarlo in piazzola rifiuti.

Il Comune provvederà alle pulizie del caso.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

19042023