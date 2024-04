Sport

SARONNO – Sconfitta 8-6 per il Bc Saronno oggi pomeriggio nella prima giornata del campionato di baseball serie C del 2024: i saronnesi hanno debuttato a Bovisio Masciago contro i locali Buffaloes. Per i portacolori della città degli amaretti non mancheranno le occasioni di riscatto nelle prossime domeniche, debutto casalungo il 12 maggio contro Malnate.

Il calendario

L’annata agonistica per i saronnesi andrà avanti quindi il 12 maggio con Saronno-Malnate Vikings, il 19 maggio si gioca Kemind Legnano-Saronno, il 2 giugno Vercelli-Saronno, il 9 giugno Saronno-Bergamo Walls, mentre il 16 giugno inizierà il gironei di ritorno con campi invertiti.

(foto archivio: Bc Saronno in azione di gioco. Oggi al debutto stagionale in serie C i saronnesi hanno perso sul campo dei Bovisio Buffaloes)

