SARONNO – Si interrompe la striscia di vittorie per la squadra del Saronno Baseball, impegnata in serie C, che comunque esce dal campo con una buonissima prestazione, contro un avversario non facile come i Buffaloes di Bovisio.

Nonostante l’amara sconfitta, Cavaliere e compagni possono uscire a testa alta dal diamante di via Ungaretti, dove si è disputata una partita combattuta ed equlibrata, in bilico fino all’ultima ripresa. A differenza delle altre partite, che hanno sempre visto gli Amaretti partire un po’ con il freno a mano tirato, i nostri ragazzi partono aggressivi e nelle prime riprese mettono a segno ben tre punti. La risposta degli avversari però non si fa attendere e un doppio porta a casa i punti del momentaneo pareggio. Nelle riprese successive l’attacco saronnese perde di efficacia e le mazze avversarie ne approfittano per portare a casa altri tre punti. Buona la reazione dei ragazzi di manager Fernandez, che non ci stanno e ci provano fino all’ultimo, mettendo a segno due punti nell’ottava ripresa, portanto il risultato sul 5 a 6, che rimarrà invariato anche all’ultimo inning, nonostante i generosi tentativi della compagine saronnese. Niente di eclatante da recriminarsi quindi per i ragazzi saronnesi, che hanno disputato una buona prova sia in difesa che in attacco e che sono stati anche sfortunati su delle decisioni arbitrali molto discutibili. Ora si pensa già al prossimo incontro, che vedrà Saronno impegnato a Novara, contro gli Athletics.

(foto: alcune fasi del match)

01072023