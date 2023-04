x x

SARONNO – La comicità schietta e onesta di Gene Gnocchi raccontata attraverso la fotocamera di Edio Bison. Oggetto del racconto fotografico lo spettacolo “Se non ci pensa Dio, ci penso io”, andato in scena al Teatro Giuditta Pasta lo scorso venerdì 14 aprile, che non ha timore di toccare argomenti sensibili.

Nel nuovo spettacolo di Gene Gnocchi che con la stralunata comicità di sempre mescola riflessioni in un racconto surreale, in bilico tra il quotidiano e l’apocalittico.



(foto di Edio Bison)