Città

SARONNO – È prevista per domani, sabato 2 dicembre, alle 16 in sala Nevera, l’inaugurazione all’attesissima mostra fotografica firmata Edio Bison.

Il fotografo saronnese, conosciuto in città per gli scatti che condivide, catturando momenti degli eventi cittadini con il suo obiettivo, dedicherà un’esposizione al libro “Le città invisibili” di Italo Calvino, successo editoriale tradotto in 43 lingue e pubblicato in 49 Paesi. Sala Nevera si riempirà, così, di scatti a tema, per invitare ad un ricordo, una riflessione sull’opera; l’intento è quello di porre l’accento sulla considerazione la possibilità che “le città invisibili, siamo anche noi”. A curare l’evento Stefano Nardella, esperto di cultura visuale ed ex docente all’Accademia di Brera.