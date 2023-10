SARONNO – “Grazie, grazie, grazie. Un particolare grazie per la partecipazione di amiche ed amici alla serata musicale di venerdì sera. Una dimostrazione di bene e complicità verso chi ha bisogno di aiuto concreto. Vi ringrazio con tutto il cuore, sono senza parole perché avete dimostrato cosa vuol dire credere nel lavoro di una associazione. Vi voglio bene”

E’ il commento anzi il ringraziamento di Mario Busnelli vicepresidente della Saronno Point dopo lo spettacolo che ieri sera ha animato il teatro Giuditta Pasta. Obiettivo sempre quello di raccogliere fondi per i malati oncologici o meglio per le tante iniziative per fornire loro supporto e sostegno. L’occasione per ritrovarsi è stata questa volta l’esibizione del gruppo Tree gees.

Tra i presenti anche i vertici dell’Asst Valle Olona da Eugenio Porfido a Roberta Tagliasacchi senza dimenticare il consigliere regionale Emanuele Monti e il vicesindaco Laura Succi.

L’evento raccontato dalle foto di Edio Bison

