LAZZATE – I bambini scrivono al sindaco e lei va a trovarli a scuola: l’altra mattina alle elementari di Lazzate il primo cittadino, Loredana Pizzi, con l’assessore comunale Andrea Monti, hanno voluto rispondere di persona ad una lettera che i bimbi avevano inviato in Municipio, per sottoporre una serie di idee su come migliorare il paese.

“Con il sindaco Loredana Pizzi l’altro giorno abbiamo risposto alla lettera ufficiale pervenuta dalle classi quarte, in cui ci invitavano a scuola per sottoporci una serie di richieste: i nostri ragazzi sono davvero forti!” dice Monti.

(foto: un momento dell’incontro che si è svolto alla scuola elementare di Lazzate con il sindaco Loredana Pizzi e l’assessore Andrea Monti)

