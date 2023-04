x x

SARONNO – Quest’anno la notte bianca si farà grazie ai fondi che l’Amministrazione otterrà dalla tassa di soggiorno. L’ha spiegato ieri sera, nell’incontro con i cittadini, l’assessore al Bilancio e al Commercio Mimmo D’Amato.

Rispondendo ad una domanda sulla tassa di soggiorno l’assessore ha annunciato che quest’anno la notte bianca si farà proprio grazie ad una tranche dei fondi che l’Amministrazione si aspetta di introitare dalla nuova imposta. La data prevista è sabato primo luglio che, casualmente, sarà proprio anche la data da cui il Comune si aspetta di attivare la nuova tassa di soggiorno.

“Quando una città impone la tassa di soggiorno – ha spiegato l’assessore D’Amato – lo fa per migliorare i servizi per chi arriva in città. Con la tassa di soggiorno a Saronno abbiamo deciso di avviare un percorso di aumento delle attività culturali che facciano crescere la città. In questo percorso ad esempio si inserisce la notte bianca un evento di cui si è parlato molto l’anno scorso. Quest’anno la faremo con un importante impegno di spesa permesso proprio dalla tassa di soggiorno“.

D’Amato ricorda che l’approvazione del regolamento della tassa di soggiorno è previsto nella prossima seduta in consiglio comunale in programma il prossimo 26 aprile: “Complessivamente avremo a disposizione oltre 300 mila euro a livello annuale. Non ci saranno tariffe alte al massimo 2/3 euro. Ci aspettiamo considerando i tempi di approvazione e l’organizzazione di un nuovo incontro con gli albergatori di attivare la tassa per il primo luglio. Quest’anno gli introiti saranno comunque minuti visto il periodo ridotto ma in ogni caso la prima tranche delle entrate sarà utilizzata proprio per la notte bianca”

