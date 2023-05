x x

SARONNO – E’ stato presentato stamattina, mercoledì 17 maggio, il bando realizzato dall’Amministrazione comunale con fondi regionali per le attività commerciali del distretto.

L’assessore al Commercio Mimmo D’Amato ha spiegato come l’obiettivo sia “rendere la città più attrattiva per aumentare le presenze per lo shopping e per gli eventi ma anche l’arrivo di finanziamenti di risorse imprenditoriali”.

Il bando è destinato a tutte le attività commerciali nel Duc “non solo quelle con vetrina come avveniva in passato” che siano interessati a migliorare la propria attività e presenza in città puntato su progetti green e anche di e-commerce. Una particolare attenzione è poi dedicata a chi vuole aprire una nuova attività: “Non ci sono mai stati così tanti negozi chiusi in centro – ha spiegato Andrea Busnelli presidente Confcommercio Ascom Saronno – è necessario fare fronte a questo aspetto per questo collaborando con il Comune abbiamo insistito che il bando abbia specifiche legate a questo tema”.

I commercianti potranno ottenere fino a un massimo di 10 mila euro tenendo presente che potranno essere finanziate solo quote in conto capitale ossia in investimento e non spese correnti. Sono previste quote più alte ossia 12 mila euro per chi fa un investimento nel green “dall’acquisto di auto elettrice al rifacimento dell’illuminazione” e 15 mila euro per chi fa partire una nuova attività. “Domani esce il bando che sarà aperto fino al 31 agosto – spiega D’Amato – è prevista anche seconda edizione nel caso ci siano ancora fondi dall’8 gennaio 2024 al 30 aprile 2024“

La presentazione del bando è stata l’occasione sia per l’Amministrazione sia per Confcommercio Ascom Saronno per rimarcare l’intenzione di allargare il Duc, ossia il Distretto urbano del commercio, fino a comprendere l’intera città “in modo che tutti possano aderire a questo genere di proposte”.

