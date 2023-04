x x

PORLEZZA- Nella 28′ giornata del campionato di Prima Categoria, nel Girone B, il Ceriano Laghetto è ospite sul campo della Porlezzese, in un match importantissimo, soprattutto per gli ospiti, che in queste ultime tre partite giocano per difendere la prima posizione in classifica che significherebbe Promozione. Al termine dei 90′ di gioco, il risultato è di 0 a 3, in favore della capolista.



Nel primo tempo gioca bene il Ceriano che fin dai primi minuti prova a sbloccare la gara, trovando alcune occasioni, che, però, non riesce inizialmente a sfruttare. La squadra di Mister Motta la sblocca verso la metà della prima frazione di gioco con Campo, che serve Ippolito, che fornisce un gran filtrante per Marone che insacca e fa 0 a 1. Anche i padroni di casa della Porlezzese si affacciano all’area avversaria, ma Arrivabeni si fa trovare pronto.

Nel secondo tempo parte bene la squadra di casa che schiaccia il Ceriano nella sua area di rigore, ma senza riuscire a trovare la via del goal. Gli ospiti, però, riescono a uscire dal pressing dei padroni di casa e trovano la rete del raddoppio con il cross di Campo che serve Ippolito, che di testa anticipa tutti, compreso il portiere e fa 0 a 2. Verso la fine del match, si aggrega alla festa anche De Giorgi, che scarta più difensori della Porlezzese e chiude definitivamente la partita.



Con questa vittoria il Ceriano rimane in testa alla classifica e risponde alla vittoria in esterna del Bovisio Masciago contro la diretta concorrente Rovellasca. La Porlezzese, invece, rimane ferma a 33 punti in 11′ posizione, fuori dalla zona play-out.



Porlezzese-Ceriano Laghetto 0-3

PORLEZZESE: Strada, Fontana, F. Malinverno, Dolci, Milazzo, Bottari, Butti, Panatti, Ceschina, Montini, I. Malinverno. A disp: Massaini, Palo, Immordino, Fabbian.

CERIANO LAGHETTO: Arrivabeni, D’Errico, Pascale, De Giorgi, De Boni, Menegon, Campo, Maringoni, Marone, Ippolito, Cossa. A disp: Bianchi, Galliani, Meroni, Dambra, Buraschi, Giacumbo, Corti, Troiano.

Alessandro Ingenito



(Foto archivio)



23/04/2023