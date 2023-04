Calcio 2′ cat. X, il Cistellum vince contro la Lainatese un match spettacolare: decide Rimoldi.

x x

LAINATE- Nella 28′ giornata del campionato di Seconda Categoria, nel girone X, il Cistellum 2016 è ospite sul campo della Lainatese nello scontro diretto per il terzo posto in classifica. Il match è molto combattuto e, soprattutto, ricco di reti, ma a spuntarla al triplice fischio dell’arbitro è proprio la squadra di Cislago con il tabellino che segna il risultato di 2 a 3.



Nel primo tempo il Cistellum parte alla grande, infatti, al 14′ la sblocca Costanzo, che è il più veloce a sfruttare la ribattuta del portiere sul tiro di Marazzi. La squadra di Mister Giussani continua a spingere alla ricerca del raddoppio e si difende molto bene sulle ripartenze della Lainatese. Al 36′ arriva la rete dello 0-2 con Rimoldi, che allarga per Bonfrate, che serve in modo perfetto Marazzi che stacca e raddoppia. Il primo tempo si conclude, quindi, sul risultato di 0 a 2, in favore degli ospiti.

Nel secondo tempo, parte ancora bene la squadra di Giussani con Roma che a botta sicura colpisce, ma Torri si supera e salva il risultato. Dopo soli 4 minuti, la riapre la Lainatese, su una palla rimasta in area, si fionda Bruno su essa e spiazza D’Auria. Caricata dalla rete siglata, la squadra di casa, si spinge in avanti e dopo varie occasioni, all’85’ trova il goal del pareggio con il subentrato Donato con un gran goal di testa. Il Cistellum, però, non demorde nonostante la rimonta subita e all’89’ riesce a tornare in vantaggio con un euro goal di Rimoldi che tira a giro e la mette sotto il sette.



Con questa vittoria il Cistellum scavalca in classifica proprio la Lainatese posizionandosi al 3′ posto, mentre i padroni di casa scendono in 4′ posizione.



Lainatese-Cistellum 2016 2-3

LAINATESE: Torri, Bruno (25′ s.t. Donato), Frige, Molinari (6′ s.t. Brindani), Di Benedetto, Borghi, Sottile (1′ s.t. Colombini), Di Nicolo (1′ s.t. Camardo), Maddalon, Mancuso, Borsani (37′ s.t. Mancuso). A disp: Roso, Colombo, Colangelo, Cannizzaro.

CISTELLUM 2016: D’Auria, Roma, Bonfrate, Moiana, Simone, Morosi (32′ s.t. Hati), Cozzi (42′ s.t. Sassi), Fusetti (25′ s.t. Ciccone), Costanzo (34′ s.t. Montan), Rimoldi, Marazzi (10′ s.t. Lobianco). A disp: Galli, Radice, Piccolo, Massaro.

ALL: Giussani.