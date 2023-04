x x

CARONNO PERTUSELLA – Altra sconfitta per la Caronnese, battuta in rimonta dal Ponte San Pietro. I blues passano con due rigori, ribaltando la rete di Braidich.

Formazione offensiva quella scelta da Simone Moretti, con Duguet da terzino e il tris di trequartisti alle spalle di Braidich. Ma l’avvio è bergamasco, subito con la doppia conclusione di Capelli, la prima dopo 24 secondi alta di un nulla. La Caronnese esce alla distanza, Agello ben imbeccato da Cosentino tira però centrale. Come contro il Città di Varese, anche in ripartenza, la Caronnese non riesce a concludere e quando lo fa con Austoni non centra lo specchio della porta. Dall’altra parte il Ponte gioca bene soprattutto sugli esterni, Ferreira Pinto da due passi prova il gol di fino su bella imbeccata di Sala, ma il risultato non si sblocca.

In avvio di ripresa, subito parata di Indelicato su tiro di Capelli, poi però arriva il gol della Caronnese. Mollica spara sul portiere, ma sul secondo cross di Duguet arriva la zampata di Braidich per il vantaggio rossoblù. La Caronnese sembra gestire bene la reazione del Ponte San Pietro, che replica con i tiri di Selvatico e Capelli, sul quale è attento Indelicato. Ma nel finale arriva il clamoroso ribaltone. Galletti incespica su Sala e l’arbitro concede il rigore trasformato da Ferreira Pinto, su un successivo tiro di Sala il direttore di gara punisce ancora con un rigore il mani di Curci. Capelli trasforma e la Caronnese viene ancora sconfitta.

Il tabellino

CARONNESE-PONTE SAN PIETRO 1-2

CARONNESE (4-2-3-1): Indelicato; Duguet, Galletti, Curci, Cosentino (45’ st Soddu); Mollica, Tunesi (43’ st Frontini); Agello (35’ st Cerreto), Corno, Austoni (35’ st Pandini); Braidich (45’ st Brugnone). A disp.: Angelina, Mariani, Nossa, Aloardi. All.: Moretti.

PONTE SAN PIETRO (4-3-3): Mangiapoco; Baggi, Messina, Picozzi, Kritta (31’ st D’Arcangelo); Ruggeri (9’ st Albani), Selvatico, Bertoli (5’ st Longo); Ferreira Pinto (45’ st Valli), Capelli, Sala (49’ st Rota). A disp.: Moroni, Ardenghi, Cerini, Polloni. All.: Brognoli.

ARBITRO: Savino di Torre Annunziata.

MARCATORI: st 3’ Braidich, 39’ rig. Ferreira Pinto, 42’ rig. Capelli.

NOTE: giornata coperta, terreno in erba sintetica. Spettatori 100 circa. Ammoniti: Mollica, Baggi, Indelicato, Curci. Angoli 4-8. Recupero 1’, 5’.

