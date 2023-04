x x

LIMBIATE – Vincendo questo pomeriggio in casa contro la Virtus Sedriano, il Dal Pozzo vede avvicinarsi il traguardo del passaggio di categoria, confermandosi al primo posto in classifica, a tre giornate dalla conclusione del torneo legnanese di Terza categoria.

In classifica Dal Pozzo dunque primo a 56 punti, segue il San Giorgio (con una partita in meno) a 52 punti, staccati gli altri. Oggi il San Giorgio ha vinto in casa 3-2 con il Legnarello, resta dunque serrata la lotta per il primo posto in graduatoria, con il testa a testa fra Dal Pozzo e San Giorgio che dura ormai da diverse giornate.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione

(foto archivio: i tifosi del Dal Pozzo sono sempre vicini alla squadra del cuore)

23042023