ORIGGIO – Alle 8 di oggi, martedì 25 aprile, la fiera del Bestiame di Origgio era già pronta ad accogliere tutti i visitatori con i suoi eventi e attrazioni.

I primi visitatori si sono presentati molto presto per poter vedere prima della folla della mattina gli animali del concorso morfologico. Presenti nei recinti esemplari bovini di razza piemontese, blonde d’Aquitaine, incroci nazionali ma anche ovini di razza suffolk, brianzola e caprini di fisa valtellinese, incrocio, camosciata delle Alpi e saanen.

Al lavoro dalle 5,30 la polizia locale e la protezione civile per gestire l’arrivo di 350 espositori per stand e bancarelle. Confermata la proposta gastronomica con formaggi, salumi e prodotti tipici arrivati dalla Sicilia, Calabria, Piemonte ma anche Emilia Romagna e Lazio. Ad andare molto forte anche gli articoli per la casa dai prodotti per pulire con particolare attenzione all’aspetto green. Immancabile l’abbigliamento e i giochi per i più piccoli.

Tra i primi spazi ad essere visitati anche quello dei truck, anche grazie alla musica e alle trombe, dove fotografatissimo è stato il musone americano e il mezzo d’epoca. A spopolare su instagram le pecore, novità di quest’edizione, in particolare quelle di razza Suffolk.

Ottima la gestione della viabilità della polizia locale del comandante Alfredo Pontiggia anche grazie al maxi parcheggio diventato ormai un punto di riferimento per tutti i visitatori.

