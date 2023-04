x x

SARONNO – CARONNO PERTUSELLA – CISLAGO – GERENZANO – ORIGGIO – UBOLDO Si è tenuto martedì scorso nella Sala Convegni “Mario Nazeri” di Confcommercio Ascom Saronno il primo incontro in presenza del progetto “Vetrine illuminate” che il Did distretto del commercio e le Amministrazioni comunali di Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Origgio e Uboldo stanno portando avanti per riqualificare i centri storici usufruendo di importanti contributi di Regione Lombardia.

L’obiettivo è importante per i paesi ma anche per le proprietà e i commercianti: la riapertura di negozi attualmente sfitti promuovendo l’incontro tra proprietari e titolari di attività in modo da far rinascere parti della città, riqualificarla, creare nuove opportunità di business ma anche di sviluppo e riqualificazione.

All’appuntamento hanno partecipato i sindaci di Origgio Evasio Regnicoli e quello di Gerenzano Stefania Castagnoli e i Consiglieri del Did (Antonio Schipilliti per Gerenzano, Vicepresidente Did, Giampaolo Mazzucchelli per Cislago, Valentina Monti per Uboldo e Elena Cislaghi per Origgio). I veri protagonisti sono stati i proprietari che si sono presentati per cercare di capire e conoscere il progetto. Ad arricchire il confronto anche la presenza di commercianti e di fiduciari di Confcommercio Ascom Saronno.

Un progetto che ha suscitato grande entusiasmo da parte dei commercianti interessati a “raddoppiare” la propria attività accendendo una vetrina o creando veri e propri temporary shop. Un lungo confronto che ha mostrato sia l’entusiasmo del Did e delle amministrazioni sia la curiosità e la disponibilità di commercianti e proprietari.

Il progetto prosegue ora con la fase di ricerca delle proprietà da “accendere” e con il matching con le attività commerciali. “Un progetto con molteplici scopi: aumentare il numero di attività che propongono beni e servizi nei 5 Comuni del Did, riqualificare anche da un punto di vista estetico le aree che saranno oggetto dell’intervento, favorire la sicurezza attraverso l’illuminazione dei negozi e sostenere anche le attività presenti sul territorio promuovendo e incentivando i cittadini a “vivere” e a fare acquisti nei propri paesi” questo il commento della presidente del Did, Rachele Grassi.