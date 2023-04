x x

SARONNO – Arriva al trentesimo appuntamento la Boschilonga, la manifestazione amatoriale e promozionale della mountain bike che si terrà domenica 7 maggio, con il patrocinio di Regione Lombardia e del comune di Uboldo.

L’aspetto agonistico della Boschilonga è rappresentato da un percorso di ca 34 km, che si sviluppa su un unico giro caratterizzato da tratti a guida stretta, tecnicamente definiti “single track”, molto apprezzato dagli “specialisti”di questa disciplina. Un percorso unico nel suo genere dal momento che l’altimetria è negativa: il dislivello non è calcolato in base a quanto si sale ma a quanto si scende. Infatti, un’altra caratteristica del percorso è il passaggio nella Minicava, sito estrattivo attualmente operativo, una parte del quale, la domenica della gara, viene reso fruibile al passaggio dei bikers. Anche i “neofiti” della mtb trovano soddisfazione a pedalare su questo percorso proprio perché non presenta altimetria impegnativa, ma il passaggio in Minicava va comunque conquistato: l’accesso alla struttura è previsto con orario limitato ed i “ritardatari” dovranno deviare verso il traguardo che sarà, a questo punto, di un paio di km inferiore al giro completo. Lo stesso percorso ridotto faranno “turisti”, ossia tutti coloro che in possesso di una mtb vogliono partecipare alla Boschilonga, ma non sono in possesso di idonea certificazione agonistica.

Il ritrovo è previsto per le 7.30 al centro sportivo Claudio Galli di Uboldo, in via Manzoni 251, mentre alle 9 chiuderanno le iscrizioni alla corsa. Il via sarà alle 9.30: per le successive due ore i ciclisti pedaleranno lungo i 34 chilometri della Boschilonga, fino alle 11.30, quando verranno poi premiati i concorrenti. Le premiazioni avverranno per categoria per i tesserati, mentre per i non tesserati saranno ad estrazione.

Per partecipare è possibile pre iscriversi online, ad un costo di 18 euro commissione compresa, fino a venerdì 5 su www.real-time.it. La quota di iscrizione comprende la copertura assicurativa, l’assistenza sanitaria, il servizio lavaggio bici, docce, ristoro e pasta parti in chiusura della manifestazione.

In preparazione alla Boschilonga, non manca la Boschimini, la manifestazione dedicata ai più piccoli fino ai 14 anni, e la Pedalata dei mughetti, dedicata ai tutti. Sabato 6 maggio, per una quota di iscrizione pari a 5 euro, tutti potranno fare una pedalata sullo stesso percorso. Il ritrovo è previsto alle 15 a Cascina Leva, in via Cerro 251 ad Uboldo; alle 15.30 chiuderanno le iscrizioni, così da garantire la partenza per le 16. Alle 17.30 la chiusura della manifestazione con il ristoro e le premiazioni.