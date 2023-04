x x

SARONNO/SARONNESE – Tanti eventi “en plein air” questo fine settimana, tra stand gastronomici a Turate o animazione e divertimento per i più piccini a Rovellasca.

Venerdì 28 aprile

TURATE – Dalle 18, nella location del parco pubblico di via Garibaldi, arriva la manifestazione “Street food festival” con stand gastronomici e musica. L’evento che si conclude lunedì 1 maggio è ad ingresso libero.

MISINTO – Alle 21, alla biblioteca di piazza Pietro Mosca, “Caffè con l’autore: incontro con Mario Alzati che presenta il suo volume “Il Gemello di Olonia”. Informazioni ed iscrizioni al numero 02967210109.

LOMAZZO – Alle 21, nell’area feste del parco Somaini, Auser Insieme Lomazzo propone il concerto di danze popolari emiliane e balli folk con “Fragole e tempesta”. Informazioni al numero 3356962000.

SARONNO – Alle 21, all’auditorium dell’associazione “Le Stanze della Musica di via Padre Reina 16, serata swing con “I Manoucherie”. Informazioni al sito internet www.lestanzedellamusica.org.

Sabato 29 aprile

SARONNO – Dalle 10 alle 11.30, alla palestra dell’oratorio della Regina Pacis di via Roma 119, #ridiconme: incontri di yoga della risata con Tiziana Azzani. Info e prenotazioni all’e-mail [email protected].

SARONNO – Dalle 16 tornano le visite guidate alla chiesa di san Francesco. Le guide volontarie di Cantastorie saranno a disposizione per raccontare la storia e l’arte della chiesa storica della città, le eventuali offerte saranno destinate ai restauri degli affreschi e al progetto “ChieseAperte”. Informazioni al sito internet www.chieseapertesaronno.it.

CISLAGO – Alle 21, all’auditorium “L’Angolo dell’arte” di via alla Stazione, va in scena la commedia “Il delitto perfetto… o quasi” della compagnia “Il laboratorio delle idee”. Informazione al numero 0296671034.

Domenica 30 aprile

BOVISIO MASCIAGO – Tornano le visite guidate della storica villa Zari, una dimora storica che in occasione di “Ville Aperte in Brianza” riapre le sue stanze ai visitatori. Per informazioni si può contattare il numero 3665901468.

SARONNO – Esordio di villa Gianetti al circuito “Ville aperte in Brianza”, l’iniziativa culturale organizzata e promosso da Provincia di Monza e Brianza. Info e orari al sito www.villeaperte.info.

ROVELLASCA – Dalle 10 alle 18, al centrale parco Burghé, il comitato genitori di Rovellasca e associazione commercianti propone la “Festa di Primavera” con animazione, trucca bimbi, spettacolo di burattini e bancarelle di hobbisti. Informazioni dettagliate al sito internet www.comune.rovellesca.co.it.

