BOVISIO MASCIAGO LIMBIATE – “Sono stato insieme alla polizia locale sul posto in cui è scoppiato l’ incendio nel capannone delle cucine Ghezzi. Arpa ha rilevato che i fumi emessi dall’incendio non sono tossici. Quindi da quel punto di vista non sono stati riscontrati problemi per la salute pubblica. Fortunatamente nessuno si è fatto male ma il danno è stato effettivamente molto grosso. Ai proprietari la mia totale solidarietà e quella di tutta l’ amministrazione comunale”.

E’ il commento di Giovanni Sartori che nella tarda serata di ieri sabato 28 ottobre ha rassicurato la cittadinanza con una nota sulla sua pagina Facebook istituzionale.

Nel pomeriggio, infatti, intorno alle 16,30 in via Napoleone Bonaparte è scoppiato un incendio a Centro Cucine Ghezzi che ha interessato sia il magazzino sia lo show room. L’impatto sul quartiere è stato fortissimo: alcune abitazioni sono rimaste senza corrente elettrica alcune attività e palazzi sono stati evacuati per evitare rischi per i residenti.

I vigili del fuoco di Monza sono interventi rapidamente e in forze proprio per contenere le fiamme: in pochi minuti sono radunati sul trenta vigili del fuoco con diversi automezzi. Impegnate nelle operazioni tre autopompe, due autoscale, tre autobotti e un “carro aria”, un automezzo dotato di dispositivi per la protezione delle vie respiratorie. Le operazioni di spegnimento sono proseguite in oltre le 20. Le strade intorno alla zona, vicina al confine con Limbiate, sono state chiuse per evitare rischi agli automobilisti e lasciare il massimo spazio di manovra e movimento ai pompieri.

Sul posto anche 3 ambulanze e un’automedica. Il personale sanitario si è preso cura di una donna, 59 anni, per un leggero malore. Sarebbe più legato allo spavento che alle effettive conseguenze dell’incendio. Sul posto anche i tecnici Arpa che hanno escluso problemi di tossicità per il fumo provocato dall’incendio. La colonna era visibile fin dal parco Lura a Saronno e dal Parco degli Aironi a Gerenzano.

Tanti i cittadini, anche arrivati dai comuni limitrofi, che sono arrivati nella zona assistere alle operazioni di spegnimento. Al momento non c’è ancora nessuna ipotesi sulle cause mentre i danni sono palesemente molto ingenti.

