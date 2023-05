x x

CISLAGO – BOVISIO MASCIAGO – E’ arrivata all’ospedale di Niguarda in codice rosso e malgrado gli sforzi del personale sanitario non è riuscita a farcela. Si è spenta così la 27enne cislaghese che giovedì è stata protagonista di un drammatico incidente a Bovisio Masciago.

La ragazza stava viaggiando in direzione di Saronno con il fidanzato coetaneo che guidava la sua Honda Cbr 1000. Era da poco passata la mezzanotte secondo la prima ricostruzione resa pubblica la moto dei due 27enni si è schiantata contro la macchina che procedeva nella stessa direzione. L’impatto è stato violento: i due sono state sbalzati a terra a diversi metri di distanza. Le condizioni della ragazza sono apparse subito più gravi è stata portata all’ospedale Niguarda dove si è spenta nella ultime ore. Il giovane si è invece ripreso ed è stato dimesso dall’ospedale di Circolo di Varese dove era stato portato dopo l’incidente.

Sulla vicenda sono in corso gli accertamenti dei carabinieri di Desio che hanno effettuato i rilievi, sequestrato i due mezzi e raccolto le testimonianze del 27enne e del conducente della vettura provato dall’accaduto.

Adesso però è il momento del dolore per la scomparsa di Elisa Mazzucchelli rimarcato anche dalla scuola l’Itas di Limbiate dove i due si erano conosciuti in quinta superiore. “Purtroppo non ce l’ha fatta. Non ci sono parole, solo un dolore profondo”. Al momento non è ancora stata resa nota la data dei funerali.

(foto archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche la newsletter: clicca qui per info e iscrizione