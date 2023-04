x x

UBOLDO – Maialino a zonzo ad Uboldo: è successo questa mattina attorno alle 8.30, ed il piccolo esemplare di colore grigio e nero, assolutamente mansueto, ha iniziato a seguire una cittadina lungo via Risorgimento, come fosse stato un docile cagnolino. La donna, temendo finisse sotto un’auto (ci si trovava nei pressi della trafficata Saronnese) l’ha fatto entrare in giardino, avvisando la polizia locale per il recupero del piccolo e simpatico animale, avviando subito le ricerche del legittimo proprietario, nell’ipotesi che si fosse allontanato da qualche proprietà nelle vicinanze.

(foto: il simpatico maialino questa mattina avvistato nelle vie di Uboldo e poi recuperato da una cittadina, che ha contattato la polizia locale)

