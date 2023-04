x x

SARONNO – Vinta gara 1 in trasferta, stasera l’Az Robur Saronno ospita i bresciani dell’Olimpia Lumezzane al palazzetto dello sport del centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo. Si gioca dalle 21, si tratta di gara 2 di semifinale. Dopo la bella vittoria ottenuta a Gussago, campo dell’Olimpia, i ragazzi saronnesi cercheranno di chiudere i conti senza arrivare alla bella. Difficile perchè gli avversari saranno caricchimi, ma non impossibile perchè anche la Az Rovur Saronno sarà prontissima per questa sfida.

Si gioca “per la gloria” ovvero per designare il campione regionale di C Gold: seconda al termine della regular season nel proprio girone, Saronno è già matematicamente promossa nella nuova serie B Interregionale nella prossima stagione.

